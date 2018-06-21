تمكن أعوان الجمارك على مستوى ميناء وهران من حجز مبلغ من العملة الصعبة يقدر بـ 57.300 أورو عند امرأة كانت متوجهة إلى مدينة أليكانت الإسبانية حسبما أفادت به، اليوم الخميس ،المكلفة بالاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك.

وقد تم أول أمس الثلاثاء العثور على هذا المبلغ عند امرأة خلال عملية تفتيش مركبتها من قبل أعوان الجمارك بميناء وهران قبيل انطلاق الرحلة البحرية "وهران-أليكانت" .

وفي نفس اليوم حجزت ذات المصالح 80 هاتف نقال بجميع لوازمها كانت مخبأة داخل

مركبة لمسافر جزائري على متن الرحلة البحرية "أليكانت-وهران" كما أشير إليه.