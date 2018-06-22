شهد الطريق الرابط بين بلديتي القطار وحمري بغليزان انزلاقا أرضيا مخيفا عزل البلديتين عن العبور نهائيا من وإليهما بعدما تصدع الطريق الرابط بينهما بشكل فظيع، لأسباب تبقى مجهولة، حيث يستحيل عبوره ولو حتى على الدواب، الأمر الذي يصعب كثيرا على الموظفين الذين يشتغلون بالبلديتين وما جاورهما الالتحاق بمناصبهم سيما المدرسين، وكذا المواطنين الذين لهم مصالح ببلديتي القطار وحمري.

للإشارة فإن كثيرا من المواطنين يفضلون استعمال هذا المسلك للذهاب إلى ولاية مستغانم أو وهران.وعليه فإن على السلطات المسؤولة الإسراع في إعادة بناء هذا الطريق،ودراسة الأسباب التي أدت إلى تصدعه.