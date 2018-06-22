قام المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، الطاهر مليزي، اليوم الجمعة، بزيارة تفقدية إلى بلدية الشريعة (ولاية تبسة)، وهذا بتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمراني، نور الدين بدوي، للوقوف على الأضرار التي خلفتها الاضطرابات الجوية يوم أمس الخميس .

وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن السيد مليزي "وقف ببلدية الشريعة على حجم الأضرار والخسائر التي خلفتها الاضطرابات الجوية، كما عاين مدى التكفل بالمتضررين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطات المحلية قصد إصلاح الأضرار التي مست المنشآت القاعدية في أقرب الآجال".