انهزم المنتخب الجزائري لكرة القدم تحت 18 سنة الجمعة أمام نظيره الاسباني (4-1)، لحساب اليوم الأول من ألعاب البحر الأبيض المتوسط بتاراغونا في لقاء جرت وقائعه بملعب كالافال.

وكان المنتخب الوطني قد تأخر في النتيجة خلال الشوط الأول (4-0)، قبل أن يتمكن اللاعب إدير بوطريف من تسجيل الهدف الوحيد ل ''الخضر'' خلال الشوط الثاني.

ولحساب الجولة الثانية، يلاقي المنتخب الجزائري نظيره المقدوني يوم الثلاثاء القادم. وتشارك في هذه الألعاب عشر دول, ويتعلق الأمر بـ: اسبانيا (البلد المنظم)، الجزائر، مقدونيا، المغرب، إيطاليا، ليبيا، تركيا، فرنسا، اليونان، البوسنة والهرسك. وتم توزيع البلدان المشاركة على ثلاث مجموعات منها مجموعة تضم أربعة فرق والتي سيتأهل عنها إلى المربع الذهبي فريقان بينما سيتأهل فريق واحد عن المجموعتين المتبقيتين.

وتلعب الفرق التي ستقصى لقاءات ترتيبية (من 5 إلى 10) يوم الجمعة القادم.