إنتزع المنتخب الألماني فوزا ثمينا في الوقت القاتل من السويد، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب "فيشت"، في مدينة سوتشي، وذلك في الجولة الثانية لدور المجموعات من مونديال روسيا 2018.

ووضع المهاجم السويدي، أولا تويفونين، منتخب بلاده في المقدمة بهدف سجله، عند الدقيقة 32، من زمن الشوط الأول، بتسديدة رائعة ومتقنة "لوب" من فوق رأس الحارس الألماني العملاق مانويل نوير.

و مع انطلاق الشوط الثاني سجل ماركو رويس هدف التعادل لألمانيا و بالتحديد في الدقيقة 48 . و عانت ألمانيا من نقص عددي بطرد جيروم بواتينج في الدقيقة 82 و لكن ذلك لم يمنع المانشافت من تسجيل هدف الفوز عبر توني كروس في الدقيقة 95 .