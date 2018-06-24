كانت الندوة الصحفية التي نشطها، أمس بالعاصمة، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، كلها عن العهدة الخامسة ومناشدة بوتفليقة لـ”إتمام المهمة”، وحتى رئيس تجمع ”أمل الجزائر”، عمار غول، تحدّث عنها كثيرا، أمس، في نشاط له بالعاصمة، واعتبرها ”تحصيل حاصل”، إلا أمين عام جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، تحاشى الكلام عنها، أمس، في وهران، مع أن بوتفليقة هو الرئيس الفعلي للأفالان. فهل أصبحت ”الخامسة” حلال في الأرندي وتاج وحرام عند الأفالان؟