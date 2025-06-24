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أول رحلة طيران بين السعودية وقطر منذ الأزمة

أعلن المنتخب الوطني السعودي فريقه غادر مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة كأس الخليج العربي 24، أول رحلة طيران مباشرة.

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26/11/2019 - 19:33

أول رحلة طيران بين السعودية وقطر منذ الأزمة
أول رحلة طيران بين السعودية وقطر منذ الأزمة

أعلن المنتخب الوطني السعودي أن فريقه غادر من مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس الخليج العربي 24، في أول رحلة طيران مباشرة بين البلدين منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل أكثر من عامين.وقال الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع "تويتر"، مساء الإثنين: "غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول عبر طائرة خاصة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا للمشاركة في كأس الخليج العربي 24".ويعد هذا هو أول كسر للحظر الجوي الذي أعلنت السعودية فرضه على قطر منذ بداية الأزمة الخليجية في جوان 2017.والإثنين، وصلت منتخبات السعودية والإمارات والبحرين، قطر...

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الخبر

26/11/2019 - 19:33

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