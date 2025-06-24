اسلاميات

مسلمو النرويج يردون على حرق المصحف الشريف

رد مسلمو النرويج بطريقتهم الخاصة ناشطين عنصريين أقدموا حراق القرآن الكريم بلدة كريستيانساند، جنوبي البلاد. وأقام مسلمو المدينة فعاليات للاستماع تلاوة القرآن الكريم.

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الخبر

26/11/2019 - 12:48

مسلمو النرويج يردون على حرق المصحف الشريف
مسلمو النرويج يردون على حرق المصحف الشريف

رد مسلمو النرويج بطريقتهم الخاصة على ناشطين عنصريين أقدموا على حراق القرآن الكريم في بلدة كريستيانساند، جنوبي البلاد. وأقام مسلمو المدينة فعاليات للاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم في الشارع وسط تضامن كبير من مجتمع المدينة الصغيرة التي أعرب كثير من سكانها عن إدانتهم لجريمة الكراهية التي وقعت بحرق القرآن. ووقع الحادث في الـ17 من شهر نوفمبر الجاري عندما قامت مجموعة من أفراد جماعة يمينية متطرفة تسمى "أوقفوا أسلمة النرويج" (SIAN) بتنظيم مظاهرة في كريستيانساند، حاولوا خلالها حرق نسخة من المصحف. وأظهرت لقطات من الحادث لاجئا سوريا استقر مؤخرا في النرويج يقفز فوق السياج ويركل لارس ثورسين زعيم المتطرف...

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الخبر

26/11/2019 - 12:48

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