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إصابة 22 فلسطينيا في مواجهات مع جيش الكيان في نابلس

 أصيب 22 فلسطينيا بينهم أطفال ورضع خلال مواجهات قوات جيش الاحتلال ليلة البارحة قرب قبر يوسف نابلس. وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ الهلال.

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الخبر

30/06/2022 - 09:37

إصابة 22 فلسطينيا في مواجهات مع جيش الكيان في نابلس
إصابة 22 فلسطينيا في مواجهات مع جيش الكيان في نابلس

&nbsp;أصيب 22 فلسطينيا بينهم أطفال ورضع خلال مواجهات مع قوات جيش الاحتلال ليلة البارحة قرب قبر يوسف في نابلس. وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل لمراسل "سبوتنيك" في اتصال هاتفي بأن طواقم الإسعاف تمكنت من نقل عائلة تعرضت للاختناق خلال مواجهات قبر يوسف تتكون من أربعة أطفال ورضيع إلى مشفى رفيديا. وأضاف: "أصيب 12 بالاختناق وثلاث إصابات بحروق وحالة وقوع وإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط باليد. يذكر أن قوات كبيرة من الجيش الصهيوني اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.

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الخبر

30/06/2022 - 09:37

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