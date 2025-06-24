حملة "أنا مغاربي" لإحياء الاتحاد المغاربي

تفاعل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع وسم "أنا مغاربي" الذي أطلقته المؤسسة المغاربية للتواصل وحوار الثقافات، في إطار حملة تسعى من خلالها إلى التأكيد على ضرورة تجاوز الخلافات السياسية، وتحقيق حلم إعادة إحياء الاتحاد المغاربي. وأوضح عمر الكنتاوي، المسؤول بالمؤسسة المغاربية للتواصل وحوار الثقافات، أن فكرة إطلاق هذه الحملة جاءت بعد تعبير مجموعة من قادة الدول المغاربية عن رغبتهم في إعادة إحياء الاتحاد المغاربي. وأكد الكنتاوي أن الحملة، التي تستمر حتى شهر فيفري المقبل، تفاعل معها "عدد كبير من النشطاء بمختلف البلدان المغاربية سواء في تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا والمغرب، ومن مختل...

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