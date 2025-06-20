دخلت الميليشيات المسحلة دمشق، فيما يجهل مصير الرئيس السوري بشار الأسد.
سقوط دمشق
دخلت الميليشيات المسحلة دمشق، فيما يجهل مصير الرئيس السوري بشار الأسد..
- 7014
- 0:04 دقيقة
دخلت الميليشيات المسحلة دمشق، فيما يجهل مصير الرئيس السوري بشار الأسد..
دخلت الميليشيات المسحلة دمشق، فيما يجهل مصير الرئيس السوري بشار الأسد.
وسط احتفال شعبي كبير في تونس.
إيران أكدت أنها لم تستخدم ورقتي النفط ومضيق هرمز "ولم نلجأ لأصدقائنا بعد ولم نستخدم التقنيات الصاروخية الحديثة".
فيما دخلت المواجهات بين إيران وإسرائيل يومها السابع.
العدد : 11182 18-06-2025
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال