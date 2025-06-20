العالم

سقوط دمشق

دخلت الميليشيات المسحلة دمشق، فيما يجهل مصير الرئيس السوري بشار الأسد..

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الخبر

الخبر

08/12/2024 - 08:39

دخلت الميليشيات المسحلة دمشق، فيما يجهل مصير الرئيس السوري بشار الأسد.

الخبر

الخبر

08/12/2024 - 08:39

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كاريكاتير العدد 11182

العدد : 11182 18-06-2025

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