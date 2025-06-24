بن فليس يتعهد من غرداية أن يكون "جامعا" للجزائريين

حذر المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل علي بن فليس، اليوم الثلاثاء بغرداية، من "الشقاقات" التي تهدد البلاد وتعهد بأن يكون "جامعا" للجزائريين في حال فوزه في الاستحقاق المقبل. وقال بن فليس في تجمع شعبي نشطه وسط مدينة غرداية خلال اليوم العاشر من الحملة الانتخابية، أن الجزائر مهددة بـ"صعوبات وشقاقات وأخطار"، داعيا إلى "التمسك بالوطنية والوحدة والوفاء لرسالة المجاهدين والشهداء". وأكد المترشح على ضرورة تقوية "الدولة الوطنية"، موجها تحيته للحراك الشعبي الذي "أسقط العصابة"، وأشار إلى أن "الرئاسيات فرصة لتحذير الشعب من محاولات بقايا العصابة لإرجاع الجزائر للعهد الفاسد". وفي ذات السياق، أو...

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