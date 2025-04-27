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بودن رئيسا لمجموعة استشارية تخص مكافحة الإرهاب بالبرلماني الدولي

 في إطار الاجتماعات المصاحبة للجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، عقد مكتب المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة ال.

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13/03/2023 - 18:32

بودن رئيسا لمجموعة استشارية تخص مكافحة الإرهاب بالبرلماني الدولي
بودن رئيسا لمجموعة استشارية تخص مكافحة الإرهاب بالبرلماني الدولي

&nbsp;في إطار الاجتماعات المصاحبة للجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، عقد مكتب المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف اجتماعه الثالث عشر&nbsp; اليوم 13 مارس 2023، بمشاركة منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بصفته عضو ذات المجموعة، وفق ما ذكر مصدر برلماني للخبر وشهد هذا الاجتماع انتخاب منذر بودن رئيسا جديدا للمجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب و التطرف العنيف ممثلا للمجموعة الجيوسياسية الإفريقية. هذا وأشاد المصوتون بالدور الذي تلعبه الجزائر و بجهودها في مكافحة الإرهاب و الوقاية منه و القضاء على مسبباته. تجدر الإشارة إلى أن بودن هو ثالث برلماني ف...

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الخبر

الخبر

13/03/2023 - 18:32

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