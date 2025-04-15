بيان هام للصندوق الوطني للتقاعد

دعا الصندوق الوطني للتقاعد المستفيدين من منحة أو معاش التقاعد، المولودين في شهر جانفي، إلى تجديد وثائقهم الثبوتية خلال الشهر الجاري، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للصندوق.

وأوضح البيان ذاته أن "تجديد الوثائق يتم إما باستخدام خدمة التعرف على ملامح الوجه بالنسبة للمستفيدين من تقاعد مباشر، استخدام منصة الهاتف المحمول 'تقاعدي' بالنسبة للمستفيدين من تقاعد منقول أو التقرب من مقر الوكالة المحلية".

وذكر الصندوق بالوثائق الواجب تجديدها سنويا بالنسبة للتقاعد المباشر وهي" شهادة عائلية للحالة المدنية، تحمل بيانات هامشية أو شهادة الحياة بالنسبة للمتقاعدين العازبين".

أما بالنسبة للمستفيدين من التقاعد المنقول، فتكون الوثائق حسب الحالة، حيث يطلب من الأرملة تجديد "شهادة عدم إعادة الزواج وشهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية"، فيما يطلب من البنت اليتيمة البالغة "شهادة عدم الزواج وشهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور".

وبالنسبة لليتامى البالغين، فإنه يتعين عليهم تجديد وثائقهم المتمثلة في "شهادة مدرسية بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 21 سنة ونسخة من عقد للتمهين بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 25 سنة".

وفي ذات السياق، يطلب من الأصول "شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية (على قيد الحياة)" ومن الابن العاجز عن العمل "شهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور وشهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية"، حسب البيان.

للإشارة، فإن تجديد الوثائق إلزامي مرة واحدة في السنة في شهر ميلاد المتقاعد.