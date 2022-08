Le syndicat national des pharmaciens algériens agréés a indiqué l’existence d’une pénurie "aiguë" de médicaments produits localement et que la plupart des produits de Saidal sont introuvables, en plus de la liste des médicaments importées. Différents médicaments essentiels de traitement des allergies, l’asthme, la tension artérielle, ainsi que le diabète et les médicaments anticancéreux spécifiques connaissent toujours une pénurie. Le syndicat s’est plaint de son "exclusion" par le ministère de la santé, qui "refuse d’impliquer le syndicat dans les décisions concernant le secteur, contrairement à ce que le président a déclaré concernant tous ceux qui pratiquent la bureaucratie sous toutes ses formes...".

Les pharmaciens se sont également plaints de la vente conditionnée de ces produits par certains distributeurs.

Malgré la correspondance régulière et continue du syndicat à la cellule de vigilance au niveau du ministère des Industries pharmaceutiques, le pare-parole de la SNPAA a ajouté dans une déclaration à El Khabar, la pénurie continue, et ce malgré les mesures urgentes qui ont été prises pour rendre à nouveau disponible certains médicaments. La liste des médicaments essentiels est manquants, depuis plus d’un an est toujours la même.