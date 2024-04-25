اتحاد الجزائر يطلب تأجيل نهائي كأس الكونفدرالية

طلبت إدارة اتحاد الجزائر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تأجيل موعد مبارتي نهائي كأس الكونفدرالية المبرمج كما هو معلوم يومي 10ماي(الذهاب) و17ماي 2024 (إياب) على التوالي.

وقامت إدارة اتحاد الجزائر بهذه الخطوة بعد استئنافها في قرار الـ" كاف" القاضي بخسارة الاتحاد في ذهاب نهائي الكونفدرالية بنتيجة (3- 0) أمام نهضة بركان المغربي بسبب ما صارت تعرف بقضية "القميص" الذي رفضت السلطات الجزائرية السماح بارتدائه من طرف الفريق المغربي لما يتضمن من تعدي صارخ على القانون والأخلاقيات بإدراج خريطة المغرب على القميص تضم الأراضي الصحراوية المحتلة.

وانتظرت إدارة اتحاد الجزائر قرار لجنة الكاف للمسابقات بين الأندية لإيداع شكوى لدى المحكمة الرياضية الدولية وشكوى أخرى لدى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).