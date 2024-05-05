مستغانم: تفكيك شبكة مختصة في ترويج اكستازي

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات متكونة من ثلاثة أشخاص، تم توقيف اثنين منهم فيما بقي شريكهما الثالث في حالة فرار، كما تم حجز 750 قرص إكستازي ومبلغ مالي قدره 40.000 دج من عائدات الترويج بالإضافة إلى ثلاثة هواتف نقالة، وهذا بعد استغلال معلومات أمنية بوجود شبكة إجرامية تروج المؤثرات العقلية على مستوى الغرب الجزائري، يترأسها شخص ينحدر من إحدى الولايات الغربية المجاورة،وهم بصدد إدخال كمية معتبرة لولاية مستغانم.

وعليه تم الترصد للشبكة على مستوى مدخل ولاية مستغانم أين تم توقيف شخصين على متن شاحنة، حيث ضبط بداخلها على 750 قرصا مهلوسا نوع إكستازي ومبلغ مالي قدره 40.000دج وهواتف نقالة.ومواصلة للتحقيق تم تحديد هوية ممونهم الرئيسي و تبقى الأبحاث جارية في شأنه إلى غاية إيقافه و تقديمه أمام العدالة.

وقد تم تحرير ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما،وقدما بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا .