الصراع يتواصل بين ترجي مستغانم ورائد القبة

يتواصل الصراع عن بعد بين الرائد ترجي مستغام وملاحقه رائد القبة في الرابطة الثانية (مجموعة وسط غرب)، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين الأسبوع المقبل على ملعب عمر بن حداد بالعاصمة.

وتمكن رائد القبة من الخروج ظافرا بنقاط "الداربي" العاصمي أمام الغريم نصر حسين داي على أرض الأخير بنتيجة (2-1)، في مباراة توقفت لأكثر من نصف ساعة إثر اجتياح أنصار "النصرية" لأرضية الميدان، تعبيرا منهم عن عدم رضاهم على تأخر فريقهم في النتيجة.

هذا الانتصار، يسمح لأبناء القبة بالحفاظ على مركز الوصافة رافعين رصيدهم إلى 57 نقطة، فيما تتأزم وضعية "النصرية" في المركز 12 بمجموع (28 ن)، حيث بات الفريق على بعد خطوة من السقوط.

من جهتهن حقق المتصدر ترجي مستغانم الأهم، إثر تغلبه على الضيف وداد بوفاريك بهدف نظيف، سمح له ببلوغ النقطة الـ62، بفارق 5 نقاط عن الملاحق قبل خمس جولات عن النهاية، بينما تتعقد مهمة الوداد في المرتبة 13 بـ(28 ن).

وفي رحلة البحث عن البقاء، حققت شبيبة تيارت فوزا مهما على أحد الفرق المهددة بالنزول، شباب المشرية (1-0)، وهو ما يسمح لـ"الزرقاء" بالارتقاء إلى الصف التاسع بـ32 نقطة، في الوقت الذي يتواجد فيه الشباب ضمن المركز العاشر من الترتيب بـ31 نقطة.

بالمقابل، سجلت جمعية وهران خسارة أمام المضيف نجم القليعة (0-1)، جعلتها تبقى حبيسة المنطقة الحمراء في المرتبة الـ14 برصيد (27 ن)، في الوقت الذي يقترب فيه النجم من ترسيم البقاء ببلوغه النقطة الـ34 في المركز السابع.

نفس الشيء عاشه أمل الأربعاء، المنهزم أمام المضيف صفاء خميس مليانة (3-1)، وهو ما يبقيه في المركز الـ11 بمجموع (29 ن) بينما ينهي الصفاء (المركز 6, 36) موسمه مبكرا بضمانه البقاء رسميا.

وعاد مستقبل واد سلي بفوز مهم خارج القواعد أمام متذيل الترتيب، شبيبة غير العبادلة (2-1)، الأمر الذي يتيح للنادي "البرتقالي" بالابتعاد مؤقتا عن الخطر، بمجموع 32 نقطة في الصف الثامن، فيما لا يحوز أبناء الجنوب سوى على 12 نقطة علما أنهم أول النازلين إلى القسم الأسفل.

وفي لقاءين آخرين، فاز أولمبي المدية على الضيف غالي معسكر (4-0)، إلا أن ذلك لا يشفع لأبناء "التيطري" بالنزول إلى القسم الثالث، بتواجدهم في المرتبة 15 بـ15 نقطة وبفارق 13 خطوة عن أول الناجين، بينما تعادل شباب تموشنت (المركز5، 40ن) أمام الضيف وداد مستغانم (المرتبة 3، 43ن) بهدف لمثله.