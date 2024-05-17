وهران: زراعة كلى لمريضين بمستشفى أول نوفمبر

سجلت المؤسسة الاستشفائية الجامعة أول نوفمبر 1954بوهران، إنجاز عمليتي زرع كلى من طرف مصلحة المسالك البولية وزراعة الكلى ومصلحة الكلى ومصلحة الإنعاش الجراحي وبحضور عضوين من الوكالة الوطنية لزراعة الأعضاء.

وخضعت شابة 33 سنة وشاب 34 سنة ينحدران من ولاية معسكر، بحيث تبرعت الأم لابنتها والمريض الثاني قامت شقيقته بالتبرع له وبعد إجراء كافة التحاليل والفحوصات تقرر إجراء العمليات. استطاعت المؤسسة الاستشفائية خلال الأشهر الأخيرة إجراء العديد من عمليات زرع الكلى وهو ما سيساهم في تقليص معاناة مرضى القصور الكلوي وتخفيض عدد المرضى المسجلين في قوائم الانتظار لزرع الكلى.