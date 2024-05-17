حجز 22320 قرصا مهلوسا ببشار

نجح أعوان الفرقة الجهوية المكافحة التهريب والمخدرات التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك ببشار، خلال نشاط ميداني مشترك مع أفراد كل من الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني من إحباط عملية تهريب 22320 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 مغ، تم ضبطها مخبأة بين قارورات الغاز.

العملية حسب بيان خلية الاتصال التابعة للمديرية الجهوية للجمارك أسفرت أيضا عن حجز شاحنة بمقطورة وسيارة سياحية تم استعمالها في نقل وتهريب البضاعة المحظورة مع توقيف أربعة أشخاص من بينهم امرأة.

وقال بيان الجمارك أن العملية تكرس الجهود المعتبرة والتنسيق المحكم بين المصالح والوحدات العملياتية لأجهزة الدولة في مكافحة التهريب بكل أشكاله لاسيما تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.