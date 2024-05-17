باتنة: توقيف جماعة أشرار وحجز أسلحة ومهلوسات

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في فسديس بباتنة من توقيف جمعية أشرار مكونة من خمسة أشخاص أعمارهم بين 24 و59 سنة من بينهم مسبوقون قضائيا ومبحوث عنهم تورطوا في حيازة أسلحة والمتاجرة غير الشرعية للأقراص المهلوسة وتزوير وثائق إدارية.

المجموعة التي تم توقيفها كان أربعة أفراد منها على متن مركبة سياحية حيث حاولوا الفرار لكن يقظة أفراد الفرقة مكنتهم من توقيف المركبة وإخضاعها للتفتيش بتقنية السينوتقني وجهاز الفنك للأسلحة والمخدرات، ليتم العثور على أربعة أسلحة نارية مخبأة بالمركبة تتمثل في مسدس آلى من نوع بيريطا إيطالي الصنع و مخزن خاص بالمسدس نوع بيريطا وكذا مسدس آلی أمريكي الصنع إضافة إلى بندقية مضخية من نوع سلفادور تركية الصنع عيار 12 ملم و بندقية مضخية مجهولة النوع والمصدر وعدد معتبر من الخراطيش من عيارات مختلفة كما عثر أفراد الفرقة على رخص سياقة مزورة وبطاقة تعريف وطنية .

وبعد الحصول على إذن التفتيش القضائي لمسكن المشتبه فيه الأول تم حجز 6900 قرص مهلوس من نوع بريقا بالين 300 ملغ و05 طلقات عيار 45 ملم إلى جانب توقيف المشتبه فيها البالغة من العمر 24 سنة مسبوقة قضائيا ومبحوث عنها.