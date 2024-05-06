سونلغاز تؤكد على دور الاتصال المؤسساتي لترقية الخدمات

أكدت مديرة الاتصال بمجمع سونلغاز، فاطمة مرزوقي، اليوم، على دور الاتصال المؤسساتي والتنسيق مع وسائل الإعلام الوطنية بمختلف أطيافها، لمرافقة العمل المبذول من طرف عمال مجمع سونلغاز كمؤسسة اقتصادية تحمل أبعادا خدماتية.

وأشارت المتحدثة، بمناسبة اليوم الدراسي حول التواصل المؤسساتي، نظم في إطار إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة والتعبير الموافق لـ 3 ماي من كل عام، إلى أهمية مواكبة التطورات الحاصلة في مجال الإعلام والتواصل والتعامل على أساسها لمواجهة التحديات الراهنة.

وخلال هذا اليوم الدراسي الذي شارك فيه طلبة من كلية الإعلام والاتصال، ذكّر الناطق الرسمي باسم سونلغاز خليل هدنة، بالأعمال التي تقوم بها دوائر الاتصال المختلفة على مستوى المجمع، مركزا على الجهود المبذولة على الصعيد المحلي، تحقيقا لمقاربة جوارية في التعامل مع المعلومات وإدارة الأزمات، وأشار إلى أنّ هذه الخطوات تعتبر بمثابة بنك للمعلومات تدرس دوريا في سياق تحسين الخدمات المقدمة للزبائن.