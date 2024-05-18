أكبر 10 دول مصدرة للغاز..وهذا ترتيب الجزائر

سجّلت صادرات الغاز المسال العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال شهر أفريل 2024، بسبب عمليات الصيانة لبعض المحطات، في الوقت الذي شهدت فيه قائمة الدول المصدرة تغيرات كبيرة.

وتراجعت الصادرات العالمية من الغاز المسال بنسبة 3.9 بالمائة، ما يعادل 1.5 مليون طن على أساس سنوي، لتصل إلى 33.73 مليون طن، مقارنة بـ 36.31 مليون طن في مارس الماضي.

وحسب تقرير نقلته منصة "الطاقة" (مقرها واشنطن) ارتفعت صادرات الغاز المسال العالمية بنحو 1.4 بالمائة، ما يعادل 1.98 مليون طن، خلال أول 4 أشهر من 2024، لتصل إلى 141.25 مليون طن، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز في ماي 2024.

وشهد الشهر الماضي تفوقًا لكل من أستراليا وقطر على الولايات المتحدة، لتكونا أكبر مصدري الغاز المسال عالميًا.

وفي هذا الشأن، حلت أستراليا في المركز الأول في قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في شهر أفريل 2024 بوصول صادراتها إلى 6.7 مليون طن، مقارنة بـ 6.59 مليون طن في الشهر نفسه من العام الماضي.

وفي المركز الثاني، جاءت قطر رغم انخفاض صادراتها إلى 6.60 مليون طن خلال أفريل 2024، مقارنة مع الشهر نفسه من 2022، البالغ 7.02 مليون طن.

وتراجعت صادرات الغاز المسال في الولايات المتحدة إلى 6 ملايين طن في أفريل 2024 لتحل في المركز الثالث، مقارنة بـ 7.63 مليون طن في الشهر نفسه من العام الماضي، لتفقد الصدارة التي اقتنصتها خلال 2023 والربع الأول من 2024.

وجاءت روسيا في المركز الرابع بصادرات وصلت إلى 2.92 مليون طن خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ 2.86 مليون طن في أفريل 2023، تلتها ماليزيا في المركز الخامس بصادرات بلغت 2.23 مليون طن، متفوقة على صادراتها في الشهر نفسه عام 2023 الذي سجلت 2.12 مليون طن.

وفي الترتيب السادس، حلّت إندونيسيا مع زيادة صادراتها من الغاز المسال إلى 1.28 مليون طن، تليها الجزائر في المركز السابع رغم انخفاض صادراتها على أساس سنوي إلى 1.17 مليون طن في أفريل 2024، مقابل 1.21 مليون طن في الشهر نفسه من 2023.

وحلّت سلطنة عمان في المركز الثامن بصادرات 1.05 مليون طن بانخفاض طفيف على أساس سنوي، تليها نيجيريا وترينيداد وتوباغو بنحو 1.01 مليونًا، و0.63 مليون طن على الترتيب.