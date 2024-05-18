مستغانم: الإطاحة بجمعية أشرار مختصة في سرقة المساكن

مجابهة لظاهرة السرقة بكل أشكالها، تمكنت شرطة الأمن الحضري الخارجي حجاج بمستغانم، من توقيف 04 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 22 و 50 سنة، متورطين في قضايا تكوين جماعة أشرار، والسرقة بالكسر والتسلق من داخل مسكن على مستوى مدينة حجاج، وهذا على إثر على بلاغ تقدم به أحد أقارب الضحية المغترب بدولة أجنبية أمام الضبطية القضائية مفاده تعرض مسكنه لعملية السرقة التي طالت أغراضا و أجهزة كهرومنزلية و ألبسة، وآلة لقطع الحديد.

واستغلالا للمعلومات، تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيهم بالتنسيق مع مصالح الأمن الحضري السادس وتوقيف 04 مشتبه فيهم على مستوى المحطة البرية بمستغانم حيث كانوا متوجهين إلى إحدى الولايات الغربية الداخلية المجاورة مع استرجاع بعض المسروقات، كما أفضت التحريات مع المشتبه فيهم إلى أنهم يقومون بسرقة الأغراض من المساكن وإعادة بيعها بالسوق الأسبوعي لحجاج. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.