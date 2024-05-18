الفريق أول شنقريحة يشرف على مناورات "الحصن 2024" (فيديو)

قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية الأولى.

كما أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، خلال الزيارة على مستوى الميدان الأول للرمي والمناورات بالناحية العسكرية الأولى على مجريات تمرين تكتيكي مركب بالذخيرة الحية "الحصن - 2024" نفذته وحدات من الفرقة 12 للمشاة الميكانيكية ووحدات تابعة لقيادة الحرس الجمهوري وكذا تنفيذ تمرين للقفز المظلي الرياضي بالقاعدة الجوية عين وسارة من طرف الفريق الوطني العسكري النسوي.

وقد استمع الفريق أول السعيد شنقريحة، إلى عرض مفصل قدمه مدير التمرين تضمن الفكرة العامة ومراحل التنفيذ.

كما تابع الفريق أول، عن كثب مختلف الأعمال القتالية التي اتسمت باحترافية عالية في جميع المراحل وبمستوى تكتيكي جيد

والتقى الفريق أول في نهاية التمرين مع أفراد الوحدات المشاركة حيث هنأهم على الجهود التي بذلوها خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين وأكد لهم أن التطور الفعلي والتحسن الحقيقي للمستوى يستلزمان بالضرورة إيلاء أهمية قصوى لتحضير وإجراء التمارين المختلفة المستويات والخطط.

فيما أسدى شنقريحة، للوحدات جملة من التعليمات والتوجيهات تصب في مجملها حول ضرورة التقييم الموضوعي لنتائج هذا التمرين من أجل تحقيق النتائج المنشودة.