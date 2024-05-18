إدارة المركب الأولمبي تستنكر احتفالية بن لعمري

احتجت إدارة ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف لدى نظيرتها في مولودية الجزائر بعد لجوء لاعب الفريق جمال بن لعمري، مساء أمس إلى تمزيق شباك مرمى ملعب 5 جويلية وأخذه كتذكار بمناسبة فوز فريقه بالمقابلة المحلية أمام إتحاد العاصمة ومعه تأمين تتويج المولودية بلقب البطولة الثامن في تاريخها، وكشف مصدر مسؤول في إدارة المركب الأولمبي لـ"الخبر" بأن هيئته التي تستنكر هذه الاحتفالية خاصة وأن الموسم الكروي لم ينته بعد وأن عديد المباريات الهامة لازالت مبرمجة على هذا الملعب ستطالب إدارة الرئيس حكيم حاج رجم بتعويض ثمن الشباك الممزق كما فعلت في مرات سابقة مع قضية تحطيم كراسي الملعب ، حيث كانت يتم اللجوء لاحصاء الخسائر وتحويلها إلى رابطة كرة القدم المحترفة ومعها إلى الأندية التي يتورط أنصارها في هذه التجاوزات ليتم التعويض من خلال حصة بيع التذاكر لهاته الفرق.

وصنعت احتفالية لاعبي مولودية الجزائر بالتتويج بلقب البطولة الاول منذ 14 سنة جدلا واسعا سواء لجوء بن لعمري لتمزيق الشباك رغم أن ذلك يحدث في حالات نادرة (نهائيات المسابقات الكبرى) أو قيام ذات اللاعب إضافة إلى القائد أيوب عبد اللاوي بتدخين السيجار على غرار ما فعل النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش قبل عامين بمناسبة تتويج نادي ميلان بـ"السكوديتو" الايطالي أوالنجم الكرواتي بروزوفتيش بعد التتويج في ذات العام بكأس إيطاليا مع الانتر.