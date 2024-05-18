البويرة: جريمة قتل باستعمال مقص

اهتز سكان بلدية الهاشمية، 18 كلم جنوب مقر ولاية البويرة، زوال اليوم، على وقع جريمة قتل وقعت بأحد المحلات الواقعة بحي الوئام والمتخصصة في الحلاقة.

وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" فإن جريمة القتل وقعت بمحل الحلاقة الواقع بحي الوئام وتزامنت ومنتصف النهار أين نشب تلاسن بين الصديقين والزميلين في المحل قبل أين يقدم " ر،ز" على طعن "ح،ج" بأداة حادة (مقص) على مستوى الظهر، أين تركه يتخبط وسط الدماء.

وأضاف المصدر أنه ما إن وصلت عناصر الحماية المدنية لتحويله قد عثر عليه جثة هامدة.

هذا وفتحت مصالح أمن دائرة الهاشمية تحقيقا في الحادث، لتحديد أسباب القيام بالعملية الإجرامية.