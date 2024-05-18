إصدار طابعين بريديين عن الإحصاء الفلاحي

قام كل من يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وكريم بيبي تريكي، وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، اليوم السبت، بوضع ختم اليوم الأول لإصدار طابعين بريديين بعنوان الإحصاء العام للفلاحة 2024 ، تخليدا لهذه العملية الاستراتيجية بالنسبة للقطاع الفلاحي والاقتصاد الوطني.

وجرت مراسم التدشين على هامش التجمع الجهوي للغرفة الوطنية للفلاحة حول الإحصاء العام للفلاحة الذي جرى بالجزائر العاصمة، وضم ممثلي المهنيين في الغرف الفلاحية، والمجالس المهنية للشعب الفلاحية والإتحاد العام للفلاحين الجزائريين.

وسيتم إصدار 200000 نسخة من كل طابع مرفوقة ببطاقة وصفية في أربع لغات، تحتوي على معلومات عن العملية.

وستنطلق عملية البيع في قباضات البريد الرئيسية ابتداء من 19 و20 ماي الجاري، وفي كل مكاتب البريد عبر كل التراب الوطني ابتداء من 21 ماي.

ب.وسيم