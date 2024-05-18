انجاز تاريخي لباير ليفركوزن

سطر باير ليفركوزن اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ مسابقة الدوري الألماني، التي فاز بلقبها منذ أسابيع.

واستطاع باير ليفركوزن تحقيق الفوز على ضيفه أوغسبورغ، خلال آخر مقابل في الموسم، بهدفين مقابل هدف، ليحقق الدوري الذهبي للمرة الأولى في التاريخ.

وبات ليفركوزن أول فريق في تاريخ الدوري الألماني، يحقق لقب المسابقة دون التعرض لأي هزيمة في الموسم.

وعلى مدار المسابقة، لعب ليفركوزن 34 مباراة، فاز في 28 مواجهة وتعادل 6 مرات، ليحقق 90 نقطة، في إنجاز استثنائي.

فضلا عن ذلك، فإن هذه المباراة رقم 51 في كل البطولات هذا الموسم التي لا يتعرض فيها ليفركوزن للهزيمة في إنجاز تاريخي أيضا.

وأمام ليفركوزن فرصة إنهاء الموسم دون أي هزيمة في إنجاز فريد وغير مسبوق، حال فوزه في نهائي كأس ألمانيا يوم 25 ماي المقبل ضد كايزرسلاوترن.

وقبلها بـ3 أيام، سيلعب ليفركوزن نهائي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا، وذلك يوم الأربعاء المقبل.