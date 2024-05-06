اتفاقية جديدة بين متعاملين جزائريين وموريتانيين في هذا المجال

تم اليوم الإثنين، التوقيع على اتفاقية تفاهم جديدة بين الشركة القابضة للتخصصات الكيمياوية"ACS" وشركة موريتانية لتوزيع منتجات المجمع العمومي.

وأوضح بيان لوزارة التجارة، أن التوقيع جرى على مذكرات التفاهم بمقر المعرض الدائم لشركة "تصدير"، فرع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير(صافكس)، على هامش فعاليات معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط، الذي تم افتتاحه أول يوم الخميس الماضي.

الاتفاقية تشمل التمثيل التجاري وتوزيع منتجات فروع المجمع العمومي ACS لاسيما مواد الدهان، المواد الشبه صيدلانية، المستلزمات الطبية، مواد التغليف، الزجاج.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقية الجديدة ، تعتبر الثامنة بعد مذكرات تفاهم الموقعة بين متعاملين اقتصاديين جزائريين ونظرائهم من موريتانيا التي تم امضاؤها خلال اليوم الثالث من فعاليات المعرض ، والتي تخص مجالات التعاون والتصدير والتمثيل التجاري في عدة قطاعات منها : الصناعات الغذائية، الخزف و السيراميك، الأثاث المكتبي والأبواب الداخلية و الخارجية و النوافذ، الصناعات الصيدلانية والقفازات الطبية الجراحية، الأواني المنزلية والأثاث المعدني، البناء الحديدي الجاهز، وكذا الخزانات المعدنية وأسلاك التلحيم، تقول الوزارة.

هذا وتتواصل فعاليات معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط لليوم الخامس، حيث تشهد أجنحة المعرض إقبالا واسعا من قبل المتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين