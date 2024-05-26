"إمبراطورية ماكرون تنهار أمام عيون الجميع"

أفاد تقرير لمجلة غربية، نشر يوم الجمعة الماضي، يكشف عن الاضطرابات والمحنة التي تعيشها الإدارات الفرنسية الخارجية، مؤكدة الانهيار التدريجي "للإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية" في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال الكاتب والمحلل السياسي، جوناثان ميلر، في تقريره المنشور في مجلة "سبكتاتور" أن "ماكرون خلال رحلته الخارجية هذا الأسبوع إلى مقاطعة مايوت في كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادي حاول أن يلعب دور الإمبراطور، لكن إمبراطوريته تنهار أمام عيون الجميع".

وتابع ميلر أنه "حتى الرئيس الفرنسي المتفائل إلى الأبد لا يمكنه إلا أن يلاحظ الوضع الكارثي في جزيرة مايوت، التي دمرتها الاضطرابات والجريمة على نطاق واسع". وحذر المراقب من أن كاليدونيا الجديدة بدورها على شفا حرب أهلية، حيث تطور الوضع وبات مماثلا في أمكنة أخرى في الخارج بينها بولينيزيا الفرنسية وريونيون وغويانا الفرنسية وغيرها.

وبحسب ميلر، أصبحت هذه المناطق بمثابة حفرة لا نهاية لها لا تمتص سوى التمويل الحكومي الفرنسي. وأضاف الكاتب إن "الجميع باستثناء الفرنسيين يدركون جيدا أن نهاية الإمبراطورية التي بقيت مع فرنسا قادمة أخيرا".

وتحظى كاليدونيا الجديدة بأهمية استراتيجية بالنسبة لفرنسا في إطار سعيها إلى زيادة نفوذها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويشتهر الأرخبيل أيضًا بموارده الغنية بالنيكل، وهو معدن مهم يستخدم، من بين أشياء أخرى، في إنتاج السيارات الكهربائية، والتي تعتزم باريس زيادتها بشكل كبير.