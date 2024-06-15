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مجتمع

توقيف شخصين وحجز بندقيتي صيد دون وثائق بسكيكدة

15 جوان 2024 ()
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تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن سكيكدة من توقيف شخصين 22 و28 سنة عن الحيازة والمتاجرة بالأسلحة النارية من الصنف الخامس (بندقية صيد).

واستنادا لبيان خلية الإعلام  لأمن سكيكدة فإن الفرقة استغلت معلومات تم تحصيلها كثفت من عملية البحث والتحري حيث تمكنت من تشخيص المشتبه بهما وتحديد نوع ومسار المركبة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة المختصة لدى محكمة تمالوس تم توقيف المركبة بهما بمدينة أم الطوب مع إخضاعهما والمركبة لعملية التفتيش والتي أسفرت عن حجز بندقيتي صيد لا يحوز المشتبه بهما على رخصة حيازة سلاح ناري من السلطات المؤهلة قانونا.

ويضيف نص البيان أنه وبعد استكمال الإجراءات الجزائية تم تقديم المشتبه بهما أمام النيابة المختصة لدى محكمة تمالوس عن تهمة الحيازة والمتاجرة بالأسلحة النارية من الصنف الخامس أين تم إيداعهما الحبس.

 

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