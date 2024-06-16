بينهم 250 طفل.. هذا عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني

كشف نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، عن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاجتلال الصهيوني.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، أن الاحتلال الصهيوني يواصل اعتقال 9300 مواطن فلسطيني في سجونه، بينهم ما لا يقل عن 75 امرأة ونحو 250 طفلاً.

وذكر المصدر ذاته، أن هذا العدد من المعتقلين لا يشمل كافة المعتقلين من غزة، والذين يقدر عددهم بالآلاف، مشيرا إلى أن عدد المعتقلين الإداريين يبلغ أكثر من 3400.

وأضاف أنه من بين إجمالي المعتقلين نحو 600 معتقل، بين من يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، ومن يطالب الاحتلال بإصدار أحكاما مؤبدة بحقهم.