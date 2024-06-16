المجاعة تشتد في غزة

وصفت مسؤولة الإسناد والمناصرة في منظمة "أكشن إيد" الدولية، ريهام الجعفري، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "تعدت المستوى الكارثي".

وأوضحت الجعفري، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، المصادف لأول أيام عيد الأضحى المبارك في معظم الدول الإسلامية، أن المجاعة تشتد في معظم مناطق القطاع بسبب عرقلة إدخال المساعدات بشكل ملفت للنظر منذ بدء العملية العسكرية الصهيونية البرية في رفح.

ونوّهت المسؤولة ذاتها، أن هناك العديد من المرضى والأطفال الذين يزداد عددهم بسبب سوء التغذية كما تزداد معاناة الجرحى والمصابين وأصحاب الأمراض المزمنة.

وذكرت الجعفري، أن غزة تحتاج حاليا إلى ما يزيد عن 1500 شاحنة من المساعدات الإنسانية بسبب النزوح والتدمير بكل أنواعه، مطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وفتح المعابر الآمنة لمرور القوافل الإنسانية للقطاع.

وأشارت الجعفري، إلى أنه تم تدمير ما يزيد عن 80 بالمائة من البنية التحتية لقطاع غزة، بما فيها المستشفيات والمدارس والمساجد، الأمر الذي يعيق الاستجابة الإنسانية.

ويحتاج القطاع حسب تصريحات الجعفري، إلى 400 ألف لتر من الوقود، مشيرة إلى أن هناك أقل من 4 مخابز تعمل لكل قطاع غزة نظرا لعدم وجود الوقود الكافي لتشغيل المخابز المتبقية.

وأكدت عدم وجود أي مكان آمن في قطاع غزة، لافتة إلى أن ما يتم النزوح إليه أماكن تفتقر للمكونات الإنسانية من الماء والغذاء والوحدات الصحية.