هؤلاء هم أقوى "أبطال" الجزائر منذ 1964

هل كان فريق مولودية الجزائر بنتائجه المميزة وأرقامه الكبيرة التي سجلها خلال الموسم الكروي 2023/2024 هو أقوى "بطل" في تاريخ بطولة الجزائر للقسم الأول منذ إطلاقها موسم 1964/1965.؟

للإجابة على هذا التساؤل الذي رافق التتويج الثامن للمولودية كان يجب اعتماد معيار معدل النقاط خلال المباراة الواحدة على أساس أن بطولة الجزائر لم تعرف الاستقرار حيث لعبت بمجموعة واحدة من 12 و 16 و18 و20 فريقا كما جرت أيضا بنظام من مجموعتين بـ 14 و 10 فرق.

تاريخيا كان وفاق سطيف لموسم 2014/2015 صاحب أضعف معدل للنقاط بعد أن اكتفى بجمع 48 نقطة للتتويج بلقب البطولة ( معدل 1.6 نقطة/مباراة).

فيما أضعف معدل يحققه بطل للجزائر منذ اطلاق المنافسة يبقى مسجلا باسم فريق مولودية وهران موسم 1987/1988 (1.5 نقطة / مباراة) خلال موسم 2023/2024 جمع رفقاء القائد أيوب عبد اللاوي هذا العام 65 نقطة في 30 مباراة بمعدل 2.16 نقطة / مباراة وهو أعلى رصيد وأعلى معدل يحققه الفريق في تاريخه بالبطولة الوطنية بعد كان الرقم الأفضل مسجلا بالتشكيلة التي قادها المدرب عبد الحميد كرمالي موسم 1998/1999 والتي حققت 56 نقطة في بطولة ضمت 14 فريقا (معدل 2.15 هدف/ مباراة).

مع هذا تبقى النسخة الحالية لمولودية الجزائر في المركز الخامس وراء في ترتيب أقوى "أبطال" الجزائر .

1- شبيبة القبائل موسم 1985/1986 (2,28 نقطة/مباراة) حقق فريق شبيبة القبائل موسم 1985/1986 التميز في كل شيء، حيث سجل فريق الثنائي خالف – زيفوتكو نتائج استثنائية والبداية كانت بتسع انتصارات متتالية في أول تسع جولات (ثان رقم قياسي على الإطلاق) كما أحرز هجومه 89 هدفا في 38 مباراة (البطولة لعبت ب20 فريقا)، كما أحرز هدافه ناصر بويش الرقم القياسي (36 هدفا) لتكون المحصلة 98 نقطة بنظام التنقيط في تلك الفترة (3 نقاط للفوز، 2 للتعادل و1نقطة للهزيمة) وهو ما يقابله 87 نقطة بنظام التنقيط الحالي المعتمد منذ 1996 مما يمنح "الجامبوجات" أعلى معدل ب2,28 نقطة/مباراة.

2-اتحاد العاصمة موسم 2013 /2014(2,26 نقطة/مباراة) اكتسح اتحاد العاصمة خلال الموسم الكروي (2013/2014) كل منافسيه وحسم البطولة في وقت مبكر بفضل سلسلة من النتائج الممتازة منهيا الموسم برصيد 68 نقطة ليبتعد بفارق 14 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه (نائب البطل شبيبة القبائل)، الاتحاد في تلك الفترة كان أفضل خط هجوم وأفضل خط دفاع وصاحب أطول سلسلة من الانتصارات المتتالية (9 انتصارات) وأطول سلسلة دون انهزام (21 مباراة) ليحقق معدل 2,26 نقطة/مباراة.

3-اتحاد العاصمة موسم 2004/2005(2,23 نقطة/مباراة) بفضل جيل مميز ضم دزيري وزغدود وعشيو وغازي وحمدود وبورحلي وغيرهم، تسيّد فريق اتحاد العاصمة البطولة الجزائرية نهاية التسعينات ومطلع الألفية ليبلغ أعلى مستوى له خلال في ذلك الموسم، خط هجوم ناري تدعم منتصف الموسم بالنيجيري مايكل انيرامو الذي عوض بامتياز رحيل مامادو ديالو لنادي نانت ليكون التتويج باللقب تحصيل حاصل في نهاية الموسم برغم عديد العثرات التي أدت في الأخير لإقالة المدرب جمال مناد ولولا ذلك لكانت رصيد النقاط أكبر من ذلك الذي تحقق 67 نقطة ليحقق الاتحاد في ذلك الموسم ثالث أفضل معدل وهو 2,23 نقطة/مباراة.

4-شبيبة القبائل موسم 1976/1977 (2,19 نقطة/مباراة) كان موسم أول ثنائية في تاريخ شبيبة القبائل، تحت قيادة عيبود وهداف البطولة لذلك الموسم مقران بايلاش (20 هدف) فرض سريع الكواكب (تسمية الشبيبة في تلك الفترة) وتيرة قوية جدا على منافسها الأول على اللقب شباب بلوزداد برغم النتائج الجيدة الذي حققها هذا الأخير، لتتوج الشبيبة في نهاية المطاف بعد أن جمعت 66 نقطة بنظام التنقيط القديم و57 نقطة بالنظام الحالي في بطولة ضمت 14 فريق مما يمنحها رابع أفضل معدل في تاريخ البطولة الجزائرية وهو 2,19 نقطة/مباراة.