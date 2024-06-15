بداية موفقة لحامل اللقب

فاز منتخب إيطاليا على منافسه منتخب ألبانيا بنتيجة 2-1، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات في بطولة كأس أوروبا، "يورو 2024".

شهد شوط المباراة الأول تسجيل منتخب ألبانيا الهدف الأسرع في تاريخ بطولة كأس أوروبا، عبر نديم بايرامي، بعد 23 ثانية من انطلاق المباراة.

وأدرك منتخب إيطاليا التعادل برأسية المدافع أليساندرو باستوني في الدقيقة الـ11، وأضاف نيكولو باريلا الهدف الثاني لـ"الأتزوري" في الدقيقة الـ16.

ولم يشهد الشوط الثاني تغيراً في النتيجة حتى صفارة النهاية، ليحقّق المنتخب الإيطالي العلامة الكاملة.

ورفعت إيطاليا رصيدها بهذا الانتصار إلى 3 نقاط ليحل ثانياً في المجموعة الـ2، وبقيت ألبانيا من دون نقاط في المركز الـ3.