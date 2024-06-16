هذه حالة الطقس ثاني أيام العيد

كشف الديوان الوطني للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين، المصادف لثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، ستعرف المناطق الساحلية غدا الإثنين، طقس مشمس وحارّ عموما، فيما سيتم تسجيل تساقط أمطار رعدية على الأوراس خلال الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة بين 27 و40 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 31 و41 درجة بالمناطق الداخلية، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا على المناطق الشمالية للوطن.

أما بالمناطق الجنوبية للوطن، فحذّرت ذات المصالح، من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة، يتوقّع أن تتراوح ما بين 40 و49 درجة مئوية تحت الظل، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا مع تطاير الرمال.