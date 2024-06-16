آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

هذه حالة الطقس ثاني أيام العيد

16 جوان 2024 ()

38serv

+ -

كشف الديوان الوطني للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين، المصادف لثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، ستعرف المناطق الساحلية غدا الإثنين، طقس مشمس وحارّ عموما، فيما سيتم تسجيل تساقط أمطار رعدية على الأوراس خلال الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة بين 27 و40 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 31 و41 درجة بالمناطق الداخلية، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا على المناطق الشمالية للوطن.

أما بالمناطق الجنوبية للوطن، فحذّرت ذات المصالح، من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة،  يتوقّع أن تتراوح ما بين 40 و49 درجة مئوية تحت الظل، فيما ستصل سرعة الرياح إلى  40كلم/سا مع تطاير الرمال.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    صدمة جديدة للصهاينة

    7573 قراءة
  • 3

    وفاة الأستاذ الذي اعتذر منه الرئيس بوتفليقة

    5499 قراءة
  • 4

    أمطار غزيرة على 12 ولاية

    4786 قراءة
  • 5

    شراكة جزائرية ألمانية لإنتاج هذا الدواء

    4732 قراءة