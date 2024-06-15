تعزيزات أمنية بمناسبة عيد الأضحى في ولاية الجلفة

في إطار التحضيرات لمناسبة عيد الأضحى المبارك، أطلقت مصالح أمن ولاية الجلفة مخططًا أمنيًا شاملاً يهدف إلى تعزيز الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة خلال فترة العيد.

تتضمن هذه الاستعدادات نشر تشكيلات أمنية ثابتة ومتحركة من مختلف الوحدات العملياتية التابعة لشرطة الجلفة، مع التركيز على زيادة التواجد الأمني في الأماكن العامة، مثل الساحات، الأسواق، والمساجد، بالإضافة إلى محطات النقل البري.

وسيتم تخصيص فرق خاصة للأمن العمومي لضمان سلاسة الحركة المرورية، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة مرورية عالية خلال فترة العيد. هذه الفرق ستعمل على تنظيم حركة المرور ومنع الاختناقات، إلى جانب مراقبة الطرق الرئيسية والمنافذ الحيوية للمدينة.

كما ستكثف فرق مكافحة الجريمة دورياتها للحد من أي محاولات للإخلال بالأمن العام، مع التركيز على حماية المنازل والممتلكات التجارية من السرقات والاعتداءات.

ودعت مصالح الأمن جميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المرورية وتجنب السلوكيات الخطرة على الطرقات، مشيرة إلى أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تصرفات مشبوهة عبر الأرقام الخضراء 1548 و17، أو من خلال التطبيقات الرقمية الرسمية للشرطة الجزائرية المتاحة على مدار الساعة.