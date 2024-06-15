المجلس العسكري بالنيجر يجرد الرئيس بازوم من الحصانة

جردت سلطات نيامي بالنيجر، الرئيس المخلوع محمد بازوم، من الحصنة، ووجه له القضاء تهم بـ "التآمر لمهاجمة أمن الدولة وسلطتها" و"جريمة الخيانة" و"أعمال مزعومة لتبرير الإرهاب" و"تمويل أنشطة إرهابية".

وذكرت وكالة أنباء "آبا" أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أمر برفع الحصانة عن الرئيس المخلوع محمد بازوم، الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ الانقلاب الذي وقع في 26 جويلية الماضي.

وحكم رئيس المحكمة العليا في النيجر، التي أنشأها النظام العسكري في نوفمبر 2023، بإلغاء الحصانة.

وفي ختام الجلسة التي عقدت أمس، أعلن أحد محامي الرئيس المخلوع، ولد سالم محمد، أنه "أخذ علما بالقرار"، وأشار إلى أن تجمع المحامين المتابع للقضية سيتخذ إجراءات "فورا".

ومحمد بازوم معتقل منذ انقلاب 26 يوليو 2023 في مقر الرئاسة مع زوجته هدية. ومن بين الاتهامات التي وجهها له العسكريون الموجودون في السلطة، أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال أحداث الانقلاب، بحسب المجلس العسكري ليطلب منهم الدعم "من خلال التدخل المسلح" في البلاد. كما أنه متهم بأنه ادعى أنه "أطلق سراح الإرهابيين ورحب بهم في الرئاسة".