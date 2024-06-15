رونالدينيو: لن أشاهد منتخب البرازيل

هاجم النجم البرازيلي السابق رونالدينهو منتخب بلاده، متهما إياه بالفشل، وذلك قبيل أيام من انطلاقة بطولة كوبا أمريكا.

وقال رونالدينهو في منشور عبر "انستغرام": "هذه لحظة حزينة بالنسبة لأولئك الذين يحبون كرة القدم البرازيلية. أصبح من الصعب العثور على الروح اللازمة لمشاهدة المباريات".

وتابع "ربما يكون هذا أحد أسوأ الفرق في السنوات الأخيرة، فهو لا يملك قادة محترمين، فقط لاعبين متوسطين بالنسبة للأغلبية".

وأضاف "لقد كنت أتابع كرة القدم منذ أن كنت طفلاً، قبل وقت طويل من أن أفكر في أن أصبح لاعبًا، ولم أر قط وضعًا سيئًا مثل هذا".

وأردف "قلة حب للقميص، قلة الرغبة، والأهم من ذلك كله: كرة القدم. سأكرر، أداؤنا كان من أسوأ الأشياء التي رأيتها على الإطلاق. ياله من عار".

وختم رونالدينهو منشوره قائلا "ولذلك أعلن اعتزالي. لن أشاهد أي مباراة من مباريات كوبا أمريكا، ولن أحتفل بأي انتصار".

وأحرز رونالدينهو بطولة كأس العالم، وكوبا أمريكا، وكأس القارات رفقة البرازيل التي سجل في صفوفها 17 هدفا.