اليابان: انتشار بكتيريا يمكن أن تقتل في 48 ساعة

انتشر في اليابان مرض ناجم عن "بكتيريا آكلة للحم" نادرة ويمكن أن تقتل الناس في غضون 48 ساعة, حسب ما أفاد به المعهد الوطني للأمراض المعدية, اليوم الأحد.

وقد وصلت حالات متلازمة الصدمة السامة للمكورات العقدية المسماة "STSS" إلى 977 حالة هذا العام بحلول الثاني من جوان الجاري, وهو أعلى من الرقم القياسي البالغ 941 حالة تم الإبلاغ عنها طوال العام الماضي, بحسب المعهد الذي يتتبع حالات المرض منذ عام 1999.

وتسبب المكورات العقدية من المجموعة أ (GAS) عادة تورما والتهابا في الحلق لدى الأطفال يعرف باسم "التهاب الحلق العقدي".

ولكن بعض أنواع البكتيريا يمكن أن تؤدي إلى تطور الأعراض بسرعة, بما في ذلك ألم الأطراف وتورمها والحمى وانخفاض ضغط الدم.

أما الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما, فهم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وأوضح كين كيكوتشي, أستاذ الأمراض المعدية في جامعة طوكيو الطبية النسائية, أن "معظم الوفيات تحدث خلال 48 ساعة".

وتابع: "بمجرد أن يلاحظ المريض تورما في قدمه في الصباح يمكن أن يمتد إلى الركبة بحلول الظهر, ويمكن أن يتوفى في غضون 48 ساعة".

وأضاف أنه "بالمعدل الحالي للإصابات, قد يصل عدد الحالات في اليابان إلى 2500 حالة هذا العام مع معدل وفيات مرعب يصل إلى 30 في المئة".

وحث كين كيكوتشي الناس على الحفاظ على نظافة الأيدي ومعالجة أي جروح مفتوحة.

وشهدت بلدان أخرى تفشي المرض في الآونة الأخيرة. ففي أواخر عام 2022, أبلغت خمس دول أوروبية على الأقل منظمة الصحة العالمية عن زيادة في حالات مرض المكورات العقدية الغازية (iGAS), والتي تشمل STSS.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الارتفاع في الحالات جاء بعد انتهاء قيود كوفيد-19.