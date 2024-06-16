يورو 2024.. الشرطة الألمانية تطلق النار على مسلّح

أطلقت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، بمدينة هامبورغ، النار على أحد الأشخاص، كان يحمل قنبلة حارقة من نوع "مولوتوف" قبل مباراة هولندا وبولندا المقررة مساء اليوم.

وأصدرت شرطة "هامبورغ" بيانا رسميا، بشأن واقعة إطلاق نار على رجل هدّد مشجعي بطولة كأس أمم أوروبا "أورو 2024"، الجارية بألمانيا إلى غاية 14 جويلية القادم.

وجاء في البيان: "في سانت باولي، هناك حاليا عملية شرطية كبيرة، وفقا للنتائج الأولية، هدّد شخص ضباط الشرطة بفأس وجهاز حارق، ثم استخدمت الشرطة أسلحتها النارية، وأصيب المهاجم ويتلقى حاليا العلاج الطبي".

ووفقا لروايات شهود عيان، وحسب ما تناقلته الصحافة الأوروبية، فقد تم سماع دوي أربعة انفجارات عالية ثم تحرك العشرات من شرطة مكافحة الشغب.

وأغلقت الشرطة الألمانية شارع ريبربان في هامبورغ، حيث يتجمع الآلاف من المشجعين الهولنديين.

ومن جهتها، أوضحت صحيفة "بيلد" أن العبوة الحارقة كانت عبارة عن "زجاجة مولوتوف". كانت موجودة في حقيبة ظهر المهاجم، وبحسب التقارير فإن الرجل أصيب في ساقه.