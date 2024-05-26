مجلس وزراء الصحة العرب يتبنى تجربة الجزائر في مكافحة المخدرات

يشارك وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي، اليوم الأحد، في أشغال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، في دورته الـ 60.

وخلال هذا المجلس المنعقد على هامش انعقاد الجمعية العالمية للصحة في دورتها الـ 77 بجنيف السويسرية، ناقش سايحي، إلى جانب نظرائه من الدول العربية، التوصيات المنبثقة عن اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب، والتي تصب في إطار توطيد وتعميق التعاون العربي المشترك في المجال الصحي.

وتم الاتفاق خلال هذه الأشغال، على النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة التي تمحورت حول عديد النقاط لا سيما:

- التداعيات الصحية والإنسانية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين.

- تفعيل عمل اللجنة العربية للرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة.

- تكليف اللجنة العربية الصحية للتأهب والاستجابة للطوارئ بإعداد إستراتيجية صحية عربية تتلاءم مع خصوصيات المناطق المتضررة من جهة وخصوصيات الأزمات الصحية من جهة أخرى.

- تفعيل اللجنة الفنية الاستشارية العربية للتمريض والقبالة،

- جائزة الطبيب العربي،

- الاحتفال بيوم الصحة العربي لعام 2024 .

كما تم الاتفاق على انتقاء التجارب الناجحة للدول الأعضاء في المجالات الصحية، بما فيها تجربة الجزائر الرائدة في مجال مكافحة المخدرات، لعرضها خلال أعمال الدورة العادية الـ 62 لمجلس وزراء الصحة العرب لعام 2025.