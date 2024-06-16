رئيس الجمهورية يهنئ الأسلاك الأمنية بعيد الأضحى

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قوات الجيش الوطني الشعبي، والدرك الوطني، والأمن الوطني، والحماية المدنية والجمارك، بمناسبة عيد الأضحى.

وكتب الرئيس تبون، على حسابه بموقع "X" "عيد أضحى مبارك لكل قوات الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني. عبر كل الوحدات و النواحي العسكرية” خاصة أولئك الأشاوس المرابطين على أطراف حدودنا..كل عام و أنتم بخير".

وكتب الرئيس، في منشور ثاني : "أتقدّم بخالص التهاني بمناسبة عيد الأضحى، لكل أفراد ومنتسبي سلاح الدرك الوطني، والأمن الوطني، والحماية المدنية والجمارك، أعاده الله علينا جميعًا بالخير والبركة".