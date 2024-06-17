ارتفاع قياسي للانفاق العالمي على الاسلحة النووية

أعلنت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (إيكان) أن الدول المسلحة نوويا أنففت ما يقرب من 3000 دولار في الثانية على مخزوناتها حيث بلغ الإجمالي 4ر91 مليار دولار عام 2023, مجددة دعوتها لمختلف الدول إلى الإنضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية.

وذكرت منظمة "إيكان" في تقرير, أوردته مصادر إعلامية اليوم الإثنين, إن الولايات المتحدة وحدها استثمرت أكثر من نصف هذا التمويل بـ 5ر15 مليار.

وأضاف التقرير أن الزيادة في الرقم الإجمالي كانت أكثر من 13 بالمائة خلال عام واحد.

وجددت المنظمة دعوتها لمختلف الدول إلى الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية التي وقعها ما يقرب من 100 دولة وستطلق مبادرة في سويسرا هذا الصيف .

من جانبه, أكد مسؤول من جمعية المراسلين الصحفيين المعتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن "هذه الأموال تضيع في الواقع", موضحا أنه كان من الممكن أن

تزود أكثر من 12 مليون أسرة بالطاقة المتجددة أو يخفض بأكثر من الربع نقص التمويل لمكافحة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

للإشارة فإن الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (إيكان) هي تحالف من عدة منظمات غير حكومية تنشط في مجال نزع الأسلحة النووية وهي الحائز على جائزة نوبل للسلام ويقع مقرها في مدينة جنيف بسويسرا.