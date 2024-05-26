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مال و أعمال

دورة تكوينية في تحرير العقود التجارية

26 ماي 2024 ()

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تنظم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، اليوم، بقاعة دار الجزائر (صافكس)، الدورة التكوينية الأولى في مجال تحرير العقود التجارية الدولية، الموجهة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والإطارات.

تندرج هذه الدورة، حسب بيان وزارة التجارة، في إطار تنفيذ تعليمات وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في كل المسائل المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية، والعمل على نشر ثقافة التحكيم والوساطة بين الشركات الاقتصادية في الجزائر.

وتهدف الدورة التكوينية إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الضرورية لإعداد وصياغة عقود تجارية دولية تتماشى مع المعايير الدولية وتضمن حقوق الأطراف المعني، بينما يأطر هذه الدورة مجموعة من الخبراء والمختصين في القانون التجاري الدولي.

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