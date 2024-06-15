شراكة جزائرية ألمانية لإنتاج هذا الدواء

وقّعت مجموعة ميرك الألمانية للعلوم والتكنولوجيا ومجموعة "أل دي أم" مذكرة تفاهم مخصصة لإنتاج الأدوية على أساس ليفوثيروكسين، في خطوة تؤكد من خلالها الشركة على التزامها بالإنتاج المحلي للأدوية لصالح المرضى، ولاسيما تلك الموجهة لعلاج أمراض الغدة الدرقية في الجزائر بداية من عام 2026.

وتندرج الاتفاقية أيضا، حسب ما جاء في بيان الشركة، ضمن مساعي السلطات العمومية الوصية والجهود المبذولة لضمان الاكتفاء الذاتي من الأدوية للمرضى الجزائريين، حيث يعتبر "ليفوثيروكسين" هرمون ضروري لعلاج قصور الغدة الدرقية.

تركز مذكرة التفاهم مع مجموعة LDM على نقل التكنولوجيا، وهو جانب مهم نظرا لكون إنتاج ليفوثيروكسين عملية معقدة، سيكون هذا الموقع الجديد لشركة "ميرك" خامس موقع عالمي لإنتاج علاجات الليفوثيروكسين، والأول في أفريقيا والعالم العربي.

خلال هذه المناسبة، قال رمزي مراد، نائب الرئيس والمدير العام لشركة ميرك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا ورابطة الدول المستقلة وتركيا "تعكس هذه الشراكة ثقة مجموعة ميرك في الاقتصاد الجزائري وإرادتها في دعم أولويات الحكومة الجزائرية في مجال الصحة العامة والتنمية الاقتصادية"، وأضاف "نحن سعداء وفخورون بتجسيد هذه الشراكة المهمة للغاية لمواطنينا المصابين بقصور الغدة الدرقية".

ومن جهته، صرّح محمد العموش، رئيس مجموعة LDMبأنّ هذه الخطوة كبيرة نحو السيادة الصحية، واعتبر هذا المشروع إستراتيجيا للجزائر، بينم قال "نحن فخورون بتعزيز وجودنا في الجزائر والمساهمة بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد في مجال الأدوية الأساسية".

ومن هذه المنطلقات، فإنّ هذه الشراكة تهدف إلى تحسين الولوج للأدوية ذات الجودة العالية في الجزائر، من خلال الجمع بين الخبرة الألمانية في مجال البحث والتطوير الصيدلاني والاحتياجات والموارد الجزائرية، وذلك عن طريق تعزيز الإنتاج المحلي والاستجابة بشكل أكثر فعالية للتحديات الصحية في المنطقة.