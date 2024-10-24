قطر تجدد رغبتها في الاستثمار في الجزائر

أجرى وزير التجارة الطيب زيتوني، اليوم الخميس، لقاء عمل مع رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني وذلك في إطار الزيارة التي يجريها إلى دولة قطر حسبما أفاد به بيان الوزارة.

وأوضح البيان ذاته، أن: "اللقاء تناول بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وقطر، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، مع التركيز على فرص الشراكة بين رجال الأعمال من البلدين".

وخلال اللقاء، يضيف البيان: "تم التطرق إلى الاستثمار في المساحات التجارية الضخمة، ومراكز التوزيع والشراء الكبرى حيث أعرب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني عن اهتمام رجال الأعمال القطريين بتجسيد استثماراتهم في هذا القطاع الحيوي بالجزائر، مشيدا بالمشاريع الطموحة التي تهدف الجزائر إلى إطلاقها في هذا المجال، والتي تعكس الرؤية الاقتصادية الجديدة للجزائر".

وحسب المصدر ذاته، أكد الطيب زيتوني أن: "الجزائر، وبفضل التوجيهات السديدة للرئيس عبد المجيد تبون، تسعى إلى تعزيز شراكات استراتيجية مع دولة قطر بما ينعكس إيجاباً على التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين".

كما شدد الوزير على أهمية المساحات التجارية الضخمة كقطاع رئيسي لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي". وتم خلال اللقاء التطرق إلى العديد من القطاعات الحيوية الأخرى التي توفر فرصاً واعدة للاستثمار، منها الصناعة، الفلاحة، الطاقات المتجددة وفقا للمصدر ذاته. يذكر أن شركة "بلدنا" القطرية ستطلق قريبا مشروع ضخم لانتاج مسحوق الحليب بولاية أدرار.