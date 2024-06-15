محافظ بنك الجزائر يمثّل رئيس الجمهورية في هذه التظاهرة

بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مثّل محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، الجزائر في أشغال للجمعية العامة السنوية الـ 31 لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي "Afreximbank" والنشاطات المرافقة التي تزامنت مع أشغال المنتدى الإفريقي الكارايبي الثالث حول التجارة والاستثمار "ACTIF" الذي انعقد من 12 الى 15 جوان الجاري بناسو في كومنويلث جزر البهاما.

وعالجت الجمعية العامة السنوية الـ 31 لـ"أفريكسيمبنك" والذي شمل موضوعها الازدهار الاقتصادي في افريقيا، "رهانات التحول الاقتصادي في قارة تزخر بالمقدرات وتواجه أزمات متتابعة"، كما جاء في البيان.

ومن خلال المحادثات التي أجراها طالب مع وزراء ومحافظي بنوك مركزية ومن المبادلات في الجلسات العامة، تبرز "أهمية تطوير الاستثمارات والمبادلات التجارية الافريقية البينية، من أجل مواجهة التحديات الراهنة في مجال المديونية والحاجة الى التمويلات، مع اللجوء الى المؤسسات القارية، بغرض اعلاء صوت افريقيا، في السياق العالمي لإعادة تصور العولمة".