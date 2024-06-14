سونلغاز تقيّم علاقات الشراكة مع "جنرال إلكتريك"

استقبل الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، وفدا من مسؤولي شركة جنرال إلكتريك، يقوده المدير التنفيذي لخدمات الطاقة في جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، جوزيف أنيس، والذي تطرق معه إلى مدى تقدم إنجاز المشاريع المشتركة ودراسة الانشغالات المتعلقة بها.

يندرج هذا اللقاء، الذي جرى بمقر المديرية العامة لسونلغاز، في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة مستوى التعاون بين سونلغاز والشريك الأمريكي جنرال إلكتريك، بحضور الإطارات المسيرة في الشركتين، حيث تمت دراسة "العدد من المواضيع المتعلقة بالمشاريع المشتركة بين سونلغاز وجنرال إلكتريك، بهدف تقييم مستوى تقدم وتيرة الإنجاز والعمل ورفع كل المشاكل والانشغالات التي تعطل بعض المشاريع.

وبالمناسبة، أثنى مراد عجال على "المستوى المرضي لتقدم العمل فيما يتعلق بعديد المشاريع والملفات وذلك بعد الجهود التي تمت من الطرفين لحل المشاكل التي تم طرحها خلال اجتماعات سابقة".

من جانبه، أشاد جوزيف أنيس بـ "مستوى الفاعلية التي لمسها من قبل سونلغاز في حل أغلب المشاكل والعراقيل، مما ساعد في تقدم الكثير من المشاريع"، واعتبرها بمثابة "دليل على إرادة الشركتين لتقوية وتعزيز هذه الشراكة والتأسيس لمستقبل مشترك أكثر فاعلية وديناميكية بين سونلغاز وجنرال إلكتريك".